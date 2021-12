Brände : Brand setzt Feuerwehr in Nordwestmecklenburg außer Gefecht

Ein technischer Defekt hat ausgerechnet bei der Freiwilligen Feuerwehr in Züsow (Nordwestmecklenburg) einen Brand ausgelöst und die Kameraden außer Gefecht gesetzt.

Züsow | Wie die Polizei in Wismar am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer am Mittwochnachmittag im Löschfahrzeug aus, das wie üblich im Feuerwehr-Gerätehaus stand. Die Flammen zerstörten Teile des Fahrzeugs und sorgten auch für Schäden am Feuerwehr-Gebäude. Auch die Einsatzkleidung sei nicht mehr nutzbar. Die Nachbar-Feuerwehr aus Neukloster musste anrück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.