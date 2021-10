Brände : Brand von Bauernhaus in Gielow: Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Brand eines großen Bauernhauses in Gielow (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gielow | Der Brand sei laut Ermittlungen nicht durch einen technischen Defekt verursacht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das hätte die Untersuchung eines Brandursachenermittlers am Vortag ergeben. Bei dem Brand in der Nacht zu Dienstag entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro. Anwohner hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehren sowie die...

