Kriminalität : Brandstifter filmt Flammen und wird dabei gefilmt

Ein aufmerksamer Bürger hat in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) eine Brandstiftung gefilmt und so den Täter mit überführt.

Wolgast | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, wurde gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen aus Wolgast inzwischen Haftbefehl vom zuständigen Amtsgericht Greifswald erlassen. Der Mann habe zuvor den Brandanschlag am Sonntag auf ein Wohn- und Geschäftshaus in Wolgast und einen Einbruchsversuch in das gleiche Haus ein paar Tage vorher gestanden. Nac...

