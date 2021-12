Bundespräsident : Bundesverdienstorden für zwei Frauen aus MV

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier verleiht heute in Berlin erneut den Bundesverdienstorden an Menschen, die sich in besonderer Weise engagieren.

Schwerin | Unter den Geehrten sind auch zwei Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sandra Rieck aus Wismar erhält die Auszeichnung für ihren persönlichen Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Die 54-jährige Sozialpädagogin leitet seit vielen Jahren den 1991 von ihr mitgegründeten Verein „Das Boot Wismar e.V.“. Dieser setzt sich für die Verbesse...

