Landtag : CDU-Landesvorsitzender Sack tritt nach Wahlniederlage zurück

Nach der heftigen Klatsche für die CDU bei der Landtagswahl im Nordosten zieht der Parteichef die Konsequenzen: Michael Sack tritt mit sofortiger Wirkung zurück und verzichtet auch auf sein Landtagsmandat.

Schwerin | Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, ist nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sein Landtagsmandat werde er nicht annehmen, erklärte Sack am Montag zu Beginn einer Landesvorstandssitzung in Schwerin. Auch Generalsekretär Wolfgang Waldmüller legt sein Amt niede...

