Wahlen : CDU-Spitzenkandidat Sack startet Landtagswahlkampf

Der Spitzenkandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommerns zur Landtagswahl am 26. September, Michael Sack, startet am heutigen Montag (10.00 Uhr) seinen Wahlkampf.

Schwerin | Auf dem Marktplatz der Landeshauptstadt Schwerin werde er das Tourfahrzeuggespann präsentieren, mit dem er bis zum Wahltag quer durchs Land touren will. Dabei will der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald in vielen persönlichen Begegnungen über seine Ziele für die Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns sprechen. Sack hatte zuvor schon angekündigt...

