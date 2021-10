Parteien : CDU kritisiert Digitalisierungspläne von SPD und Linke

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag hat Pläne von SPD und Linke für die Digitalisierung des Landes kritisiert.

Schwerin | „SPD und Linkspartei belassen es bei der Fortsetzung der bestehenden digitalen Agenda - mit all ihren Mängeln und Unzulänglichkeiten“, bemängelte CDU-Fraktionsvorsitzender Franz-Robert Liskow am Sonntag laut einer Mitteilung. Am Freitag hatten SPD und Linke nach der dritten Runde der Koalitionsverhandlungen Vorhaben etwa in Sachen Digitalisierung skiz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.