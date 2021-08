Banken : Commerzbank: Mehr Baukredite und Wertpapiergeschäft

Günstige Kredite und fehlende Erlöse auf Sparkonten beeinflussen weiterhin die Anlagestrategien der Bankkunden in Mecklenburg-Vorpommern.

Rostock | „Viele Kunden haben sich im erneuten Lockdown um ihre Geldanlage gekümmert und verstärkt in Wertpapiere investiert“, konstatierte am Mittwoch Daniela Rubbert-Göhner, Niederlassungsleiterin der Commerzbank Rostock. So sei das Depotvolumen bei der Bank im Nordosten bis zur Jahresmitte um 21 Prozent auf 650 Millionen Euro angewachsen. Bei Wertpapiersp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.