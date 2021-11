Krankheiten : Corona-Inzidenz im Nordosten erreicht Höchststand

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt in ganz Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Sieben-Tage-Inzidenz nun einen Höchststand in der Pandemie erreicht.

Rostock | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern einen Höchststand erreicht. Mit einem Wert von 170,7 habe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Personen der vergangenen sieben Tage den bisherigen Höchststand von 158,3 aus dem April dieses Jahres übertroffen, meldete das Landesamt für Gesundheit...

