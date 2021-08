Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt auf 18,8 in MV

Die Corona-Inzidenz ist am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern auf 18,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen.

Rostock | Am Dienstag hatte sie bei 17,4 gelegen und vor einer Woche bei 12,1. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Mittwoch 60 neue Infektionsnachweise. Vor einer Woche waren es 41. Auf der landeseigenen Corona-Ampel hat die Landeshauptstadt Schwerin am Mittwoch als zweite Region nach dem Landkreis Ludwigslust-Parchim von grün zu gel...

