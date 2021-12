Gesundheit : Corona-Inzidenz übersteigt bundesweiten Wert: 305 neue Fälle

Erstmals in der vierten Corona-Welle übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern den bundesweiten Durchschnittswert.

Rostock | Am Sonntag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 305 neue Ansteckungen, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz auf 440,2 stieg (Stand: 15.58 Uhr). Bundesweit wurde sie am Sonntag vom Robert Koch Institut (RKI) mit 439,2 angegeben. Bisher hatte die Infektionsrate in MV unter dem Bundesdurchschnitt gelegen. Vor einer Woche hatte sie 400,9 ...

