Gesundheit : Corona-Krise: Sechs Kommunen bitten Bundeswehr im Hilfe

Jetzt müssen Soldaten wieder an die Corona-Front. Weil die Infektionszahlen explodieren, haben bislang sechs der acht Landkreise und kreisfreien Städte in MV die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Die ersten Kräfte sind schon im Einsatz.

Schwerin | Die in bisher ungekannte Höhen steigenden Corona-Infektionszahlen und die wieder anlaufende Impfkampagne überfordern die Gesundheitsämter. Sechs der acht Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern haben deshalb per Amtshilfeersuchen in den letzten Tagen um Unterstützung der Bundeswehr gebeten. Amtshilfeersuchen seien bislang aus de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.