Verbraucher : Crifbürgel: Zahl der Privatpleiten im Norden am höchsten

Vielen Menschen geht das Geld aus und damit steigen auch die Zahlen der Privatinsolvenzen. Die Nord-Bundesländer liegen dabei an der Spitze der Negativ-Tabelle.

Hamburg | Erstmals seit zehn Jahren ist die Zahl der Privatpleiten in Deutschland wieder gestiegen - und im Norden sind davon die meisten Haushalte betroffen. Bundesweit gab es den Berechnungen zufolge 68 Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohner, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Diese Statistik führt Bremen mit 135 Fäll...

