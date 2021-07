Schulen : Czerwinski fürchtet viele Quarantäne-Fälle in Schulen

Nach zahlreichen Corona-Infektionen in einem Kinderferienlager in Nordwestmecklenburg fürchtet der Vorsitzende des Landeselternrates, Kay Czerwinski, viele Quarantäne-Anordnungen in den kommenden Wochen in den Schulen.

Schwerin | Der Fall führe die großen Ansteckungsmöglichkeiten der Delta-Variante vor Augen, sagte Czerwinski am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Schule beginnt am Montag. Das Virus wurde vermutlich von einem Betreuer eingeschleppt, der kurz zuvor im Urlaub in Spanien gewesen war. Das Ferienlager wurde abgebrochen, alle 75 Kinder wurden in Quarantäne...

