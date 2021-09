Fußball : DFB-Pokal: Spiele der zweiten Runde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwoch die Spiele der zweiten Runde im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt.

Frankfurt am Main | Holstein Kiel spielt am 26. Oktober um 18.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Am gleichen Abend tritt der Hamburger SV um 20.45 Uhr beim 1. FC Nürnberg an. Am 27. Oktober sind dann der FC St. Pauli und der FC Hansa Rostock an der Reihe. Die Partie der Hamburger bei Dynamo Dresden beginnt um 18.30 Uhr. Das Spiel der Mecklenburger beim SSV Jahn Regensburg wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.