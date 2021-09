Kriminalität : Diebe stehlen Bootsmotoren: Mehr als 25.000 Euro Schaden

Diebe haben am Plauer See Bootsmotoren im Wert von mehr als 25.000 Euro gestohlen.

Plau am See | Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag erläuterte, wurden die Außenbordantriebe vermutlich in der Nacht zu Samstag von zwei Sportbooten und einem kleineren Boot abgebaut. Die Motorboote lagen an einem Steg am Westufer des Plauer Sees in der Seeluster Bucht, die zum Tourismuszentrum Plau am See gehört. Zwei hochwertige Motoren haben etwa...

