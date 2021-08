Kriminalität : Diebstahlserie von E-Rädern: Polizei fasst drei Verdächtige

Nach einer Diebstahlserie von Elektrofahrrädern in der Region Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt.

Güstrow | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Güstrow sagte, handelt es sich um Männer im Alter von 22, 23 und 27 Jahren aus dem Landkreis. Das Trio soll die hochwertigen Räder gestohlen, demontiert und die Einzelteile verkauft haben. Es besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls und der organisierten Kriminalität. Seit Ende Juni sind in Bad Dob...

