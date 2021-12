Gesundheit : Drese: Rascher Start der Corona-Schutzimpfungen für Kinder

In Mecklenburg-Vorpommern soll Mitte kommender Woche mit den Corona-Schutzimpfungen für Kinder begonnen werden.

Schwerin | „Die Vorbereitungen in den Kommunen und bei den Kinderärztinnen und -ärzten laufen. Die Erstbestellung bei den Apotheken ist abgeschlossen“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese am Freitag in Schwerin. Am Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) nach längerer Prüfung eine Empfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.