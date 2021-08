Gesundheit : Drese gegen Ausgrenzung von Homosexuellen bei der Blutspende

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich für die Gleichstellung von hetero- und homosexuellen Menschen bei der Blutspende ausgesprochen.

Schwerin | „Es muss endlich Schluss sein mit der Diskriminierung von homosexuellen Männern. Wir brauchen eine Änderung der völlig unzeitgemäßen Regelung im Transfusionsgesetz“, erklärte die Ministerin am Samstag anlässlich des Christopher Street Day in Neubrandenburg. Drese verwies auf die in Deutschland geltende Regelung, nach der schwule Männer derzeit nur ...

