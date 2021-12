Arbeitsmarkt : Drese sieht große Potenziale bei Arbeitslosen mit Handicap

Zum Ende der Aktionswoche „Menschen mit Behinderung“ hat Sozialministerin Stefanie Drese Unternehmen dazu aufgerufen, diesen Menschen eine Chance zu geben und sie einzustellen.

Schwerin | Zum Ende der Aktionswoche „Menschen mit Behinderung“ hat Sozialministerin Stefanie Drese Unternehmen dazu aufgerufen, diesen Menschen eine Chance zu geben und sie einzustellen. „Wir wollen Barrieren abbauen - vor allem auch in den Köpfen, um die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu verbessern.“, sagte die Politikerin am Mittwoch in einer gemei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.