Verkehr : E-Bike- und E-Rollerfahrer beschäftigen Polizei im Nordosten

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern muss sich zunehmend mit E-Bike- und E-Roller-Fahrern befassen, die unter Alkohol oder Drogen fahren.

Sassnitz | So wurden innerhalb weniger Tage vier Vorfälle in Güstrow, Sassnitz, Stralsund und Anklam gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Zuletzt wurde am Sonntag in Sassnitz ein E-Bike-Fahrer angehalten. Bei dem 39-Jährigen wurden 2,5 Promille Atemalkohol gemessen. In Stralsund sahen Polizisten am Samstagabend zwei mutmaßlich alkoholisierte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.