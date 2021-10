Forstwirtschaft : EU-Rechnungshof: Wälder in Europa besser schützen

Der Kampf gegen illegale Rodungen und für mehr Vielfalt in europäischen Wäldern könnte nach Ansicht des Europäischen Rechnungshofs von EU-Ländern und EU-Kommission entschiedener geführt werden.

Luxembourg | Zwar dürften beispielsweise illegal geschlagenes Holz und daraus hergestellte Produkte in der EU nicht verkauft werden, es gebe in den EU-Staaten und auch vonseiten der Kommission aber oft keine wirksamen Kontrollen, teilten die Rechnungsprüfer am Montag mit. Anhand von Satellitenbildern, Fotos oder Karten etwa könnte die Brüsseler Behörde dies günsti...

