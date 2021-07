Schulen : Einschulungsfeiern für 14.300 Erstklässler in MV

Für die rund 14.300 Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute der sprichwörtliche Ernst des Lebens: Sie gehen zum ersten Mal in die Schule.

Schwerin | In den Grundschulen finden Einschulungsfeiern statt und die Kinder bekommen ihre Zuckertüten. Die Zahl der Erstklässler ist dieses Jahr um 400 höher als im vergangenen Jahr. Die Feierlichkeiten stehen weiter im Zeichen von Corona. An den Veranstaltungen dürfen maximal 200 Menschen teilnehmen, wenn sie in Innenräumen stattfinden; draußen sind bis zu...

