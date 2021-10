Preise : Energiewende: Hohe Stromkosten in MV trotz Überproduktion

Die Energiewende macht große Investitionen in die Stromnetze in Deutschland unausweichlich. Trotz eines Überschusses an grüner Energie werden die Verbraucher in MV überdurchschnittlich zur Kasse gebeten.

Schwerin | Die Energiewende belastet Stromkunden in Mecklenburg-Vorpommern stärker als in anderen Regionen, obwohl das Land einen Überschuss produziert. „Wir haben eine totale Übersättigung schon in der Region“, sagte Andreas Haak, Geschäftsführer der Wemag Netz, die innerhalb des regionalen Energieversorgers für die Stromnetze zuständig ist. Teilweise speise da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.