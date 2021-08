Kriminalität : Erhöhte Polizeipräsenz nach Gewaltakten in Schwerin

Bei einer Schlägerei und einem gewalttätigen Angriff in einem Döner-Imbiss sind am Sonntagabend in Schwerin mehrere Menschen verletzt worden.

Schwerin | Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen im Stadtteil Muesser Holz aus, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizeipräsenz in dem Stadtteil sei erhöht worden, in der Nacht sei es jedoch ruhig geblieben, hieß es. Den Angaben zufolge waren zunächst drei Männer mit einer größeren Gruppe in Streit geraten. Dabei wurde ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.