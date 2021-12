Arbeitsmarkt : Erhöhtes Kurzarbeitergeld: MVP-SPD ist zuversichtlich

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag ist zuversichtlich, dass die erhöhte Auszahlung des Kurzarbeitergeldes über den Jahreswechsel hinaus verlängert wird.

Schwerin | „In Mecklenburg-Vorpommern benötigen wir das Kurzarbeitergeld in besonderem Maße vor allem im Gastgewerbe“, sagte Julian Barlen am Montag in Schwerin. Auch im Tourismus und in der Veranstaltungsbranche sei das Instrument essenziell. Der SPD-Politiker wies jedoch darauf hin, dass es bis zu den für eine Verlängerung nötigen Entscheidungen auf Bundeseben...

