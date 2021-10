Kriminalität : Erneut Bauteile von Photovoltaikanlage gestohlen

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind wieder Bauteile einer Photovoltaikanlage gestohlen worden.

Jarmen | Unbekannte hätten in der Nähe von Jarmen zwei Schaltschränke und zwölf Wechselrichter gestohlen, teile die Polizei am Donnerstag mit. Die Teile gehören demnach zu einer Anlage, die in Neu Plötz auf Lagerhallen eines landwirtschaftlichen Betriebs installiert ist. Der Schaden beträgt etwa 50 000 Euro. Im Nordosten werden immer wieder Wechselrichter v...

