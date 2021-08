Kriminalität : Erneut Wohnmobil-Diebstahl in Vorpommern

Die auffällige Serie der Wohnmobil-Diebstähle in Vorpommern geht weiter.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, wurde in Stralsund erneut ein solches Campingfahrzeug entwendet, das auf einer Straße geparkt war. In der gleichen Zeit, zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh, wurde zudem ein Firmentransporter mit diversem Werkzeug gestohlen. Der Schaden in diesen beiden Fällen wurde auf insgesamt 70.000 Euro ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.