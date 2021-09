Wahlen : Erste Bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund aus MV

Mit Reem Alabali-Radovan (SPD) zieht erstmals eine Abgeordnete mit Migrationshintergrund aus Mecklenburg-Vorpommern in den Bundestag ein.

Schwerin | „Das hat für mich eine besondere Bedeutung, da ich zum einen ein modernes Bild von Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag repräsentieren kann“, sagte Alabali-Radovan am Montag. In das Parlament könne sie zudem die Perspektive von Menschen mit Migrationsgeschichte in ostdeutschen Bundesländern einbringen. Laut dem vom Bundeswahlleiter veröffentlichten vor...

