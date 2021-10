Agrar : Erste Geflügelpest-Fälle dieses Herbstes in MV nachgewiesen

Im vergangenen Winter wurde Mecklenburg-Vorpommern besonders von der Geflügelpest heimgesucht. Nun liegen die ersten Nachweise dieses Herbstes vor.

Greifswald | In Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Fälle der Geflügelpest in diesem Herbst nachgewiesen worden. Bei einem Storch und einer Gans aus dem Tierpark Greifswald habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) das hochansteckende Virus des Subtyps H5N1 nachgewiesen, teilte das Schweriner Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Ebenso habe das FLI da...

