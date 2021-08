Handball : Erstrunden-Aus für Empor Rostock im DHB-Pokal

Die Handballer des HC Empor Rostock sind in der ersten Runde des DHB-Pokals ausgeschieden.

Rostock | Der Zweitliga-Aufsteiger unterlag am Samstag dem neuen Liga-Rivalen SG BBM Bietigheim mit 19:26 (8:14). Bester Werfer der Mecklenburger war vor 300 Zuschauern Spielmacher Robin Breitenfeld mit sechs Treffern. Das erste Punktspiel bestreiten die Rostocker am 12. September. In Bundesliga-Absteiger HSG Nordhorn-Lingen hat die Mannschaft von Empor-Trai...

