Brände : Etliche Feldbrände: Zwei verletzte Feuerwehrleute

Bei mehreren Feldbränden sind in Mecklenburg-Vorpommern zwei Feuerwehrleute verletzt und vier Fahrzeuge und Erntemaschinen zerstört worden.

Sundhagen | Wie Polizeisprecher am Sonntag erläuterten, ereigneten sich die Brände bei schwülwarmem Wetter am Samstag bei Groß Miltzow und Rekentin (Vorpommern-Rügen) sowie in Nienhagen bei Rostock. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 500.000 Euro geschätzt. Bei Groß Miltzow hatten Feuerwehrleute einen durch einen Mähdrescher verursachten Brand auf einem Stopp...

