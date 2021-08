Kriminalität : Ex-Innenminister Caffier schweigt zu Waffenerwerb

Ex-Innenminister Lorenz Caffier (CDU) schweigt in der Öffentlichkeit zu den Umständen des Erwerbs einer Pistole vom Betreiber eines privaten Schießplatzes, den das Land für Trainings von Polizisten anmietete.

Schwerin | „Herr Caffier hat uns mitgeteilt, dass er keine Stellungnahmen abgibt“, erklärte ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion am Donnerstag in Schwerin. Caffier ist nach seinem Rücktritt als Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns im November 2020 Mitglied des Landtags geblieben. Bei der Wahl am 26. September kandidiert der 66-Jährige aber nicht wieder. Caf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.