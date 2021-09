Landtag : Ex-Minister Seite fordert CDU zu komplettem Neuanfang auf

Der letzte CDU-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Berndt Seite, hat seine Partei nach der Landtags-Wahlschlappe zu einem kompletten Neubeginn aufgefordert.

Schwerin | „Ich rate ihr, wieder zurück auf Anfang zu gehen, eine echte Alternative zur SPD zu werden, das ausgelaugte, müde Personal an der Spitze auszuwechseln und eine starke Opposition zu werden“, sagte Seite am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Walow (Mecklenburgische Seenplatte). Nur so könne die Partei den Menschen im Land zeigen, was sie wirklich ka...

