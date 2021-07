Gesundheit : Experte: Corona-Inzidenz wird weiter steigen

Nach dem deutlichen Anstieg der Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen auch in Mecklenburg-Vorpommern geht der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger von einer weiteren Zunahme der Infektionsfälle aus.

Rostock | Solange die Sieben-Tage-Inzidenz allerdings unter dem Wert von 10 liege, gebe es keinen Anlass zur Besorgnis, sagte Reisinger am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ab einer Inzidenz von 10 müssen wir aufpassen.“ Am Mittwoch waren im Nordosten 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, am Dienstag waren es 16. Die Inzidenz stieg auf nunmehr 3,...

