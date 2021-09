Natur : Experte: Wald hat sich nach Hitzesommern etwas stabilisiert

Die Hitzesommer von 2018 bis 2020 hatten auch dem Wald in Mecklenburg-Vorpommern stark zugesetzt. Das ist 2021 anders. Durch mehr Niederschlag und schnelles Eingreifen beim Borkenkäferbefall hat sich die Lage gebessert - aber noch nicht genug.

Ivenack | Der Wald in Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach den hitze- und trockenheitsbedingten Schäden der letzten Jahren etwas erholt. Das geht aus ersten Untersuchungen hervor, wie der Leiter der Landesforstanstalt MV, Manfred Baum, der Deutschen Prese-Agentur am Donnerstag sagte. „Der Zustand ist insgesamt aber noch nicht gut“, sagte Baum am Rande der Ausze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.