Notfälle : Explosion in Wohnhaus: eine Tote, ein Schwerverletzter

In Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Montag eine Gasexplosion in einem Einfamilienhaus ereignet.

Priborn | Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 65-jährige Frau getötet und ein Mann aus dem Haus schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um die beiden Bewohner des Einfamilienhauses handeln. Der Mann kam in eine Klinik. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der ebenfalls 65 Jahre alte Mann vorläufig festgenommen, da er die Gasverpuffung verurs...

