Notfälle : Fahrerin fährt Schlangenlinien: Wird gestoppt

Die Polizei hat eine Autofahrerin südlich von Greifswald mit einem Atemalkoholwert von 3,3 Promille gestoppt.

Groß Kiesow | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war die 39-Jährige am Morgen auf der Bundesstraße 109 bei Karlsburg (Vorpommern-Greifswald) aufgefallen, wo ihr Wagen in Schlangenlinien fuhr. Dabei sei ein ihr entgegenkommender Bus fast von der von Bäumen gesäumten Straße abgedrängt worden. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und wurde zur Blutprobe i...

