Brände : Feldbrände mit hohen Schäden: Zwei verletzte Feuerwehrleute

In Mecklenburg-Vorpommern läuft die Getreideernte auf Hochtouren. Bei Hitze bis zu 30 Grad kommt es immer wieder zu Feldbränden mit hohen Schäden. Am Wochenende wurden auch zwei Feuerwehrleute verletzt.

Sundhagen | Bei Feldbränden sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern zwei Feuerwehrleute verletzt und mindestens fünf Fahrzeuge und Erntemaschinen zerstört worden. Wie Polizeisprecher am Sonntag erläuterten, ereigneten sich die Brände bei schwülwarmem Wetter am Samstag bei Sarmstorf (Landkreis Rostrock), Groß Miltzow und Rekentin (Vorpommern-Rügen) sowie in N...

