Brände : Firma lässt Akku laden: 40.000 Euro Brandschaden

Ein defekter Werkzeug-Akku hat bei einem Unternehmen in Gadebusch (Nordwestmecklenburg) für einen Schaden von rund 40.000 Euro gesorgt.

Gadebusch | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, war der Akku einer Bohrmaschine am Freitag zum Aufladen angeschlossen worden. Dabei entzündete sich das Bauteil und verursachte ein Feuer in dem Containergebäude der Agrarfirma. Feuerwehren mussten anrücken und den Brand löschen. Nur ein Teil des Firmensitzes konnte gerettet werden. Verletzt wurde niemand...

