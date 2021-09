Landtag : Franz-Robert Liskow neuer Fraktionschef der CDU im Landtag

Franz-Robert Liskow ist neuer Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Er wurde am Dienstag einstimmig gewählt, wie ein Fraktionssprecher in Schwerin mitteilte. Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer wurde demnach der Schweriner Abgeordnete Sebastian Ehlers (39). Er erhielt zehn von zwölf Stimmen. Die Wahl des 34-jährigen Greifswalders Liskow markiert einen Generationswechsel in der Fraktion nach dem historisch schle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.