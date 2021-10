Verbände : Gauck: Fachkräftemangel erfordert qualifizierte Einwanderung

Es ist ungewöhnlich, wenn sich in Zeiten der Corona-Pandemie mehr als 400 Unternehmer, Wirtschaftler und Politiker zu einem Empfang treffen. Neben der Freude darüber wurde es in der Rostocker Stadthalle auch ernst.

Rostock | Deutschland braucht nach Ansicht von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck eine qualifizierte Einwanderung, um den stetig wachsenden Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Die Zahl der unbesetzten Stellen steige kontinuierlich an, allerdings seien die Branchen noch unterschiedlich betroffen, sagte Gauck am Donnerstag beim Jahresempfang der IHK zu Rost...

