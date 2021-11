Unfälle : Geländewagen prallt gegen Lkw auf A19: Verletzte und Staus

Die seitliche Kollision eines Geländewagens mit einem Sattelzug hat auf der Autobahn 19 bei Rostock am Donnerstag für größere Behinderungen in Fahrtrichtung Norden gesorgt.

Rostock | Wie eine Polizeisprecherin erklärte, war eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Ping-Pong-Manier erst gegen die Mittelleitplanke, dann gegen den Lastwagen und dann wieder gegen die mittlere Leitplanke geprallt. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden verletzt und kamen in eine Klinik. Der Gesamtschaden des Unfall in Höhe der A19-Auffahrt Ros...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.