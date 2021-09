Kriminalität : Gestohlener Wagen und ausgebranntes Auto werfen Rätsel auf

Zwei gestohlene Autos, von denen eines in Brand gesteckt wurde, beschäftigen derzeit die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Rechlin | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte, wurde eines der Autos in Rostock-Warnemünde gestohlen und soll für mehrere andere Straftaten genutzt worden sein. Der Wagen sei am Montag mit Schäden und plattem Reifen an einer Ferienanlage bei Boek gesehen worden. Der Eigentümer in Warnemünde hatte den Verlust des ein Jahr alten Wagens noch nicht bemer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.