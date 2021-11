Gesundheit : Gesundheitsministerin kritisiert Pläne zum Impfstoffwechsel

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Anündigung des Bundesgesundheitsministeriums, die Lieferung von Biontech-Impfstoffen an die Länder zu begrenzen und durch den Impfstoff Moderna zu ersetzen, kritisiert.

Rostock | „Dieser geplante kurzfristige Wechsel der Impfstoffe ist eine Vollbremsung auf gerader Strecke für unsere gerade angelaufene Impfoffensive in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Drese auf dem Hausärztetag am Sonnabend in Rostock. Die Impfkampagne sei auf Biontech ausgerichtet, eine Umstellung auf Moderna koste Praxen und Impfzentren neue Kraft und brauc...

