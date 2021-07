Wetter : Gewitterböen werfen Bäume bei Schwarz um: Bahn betroffen

Kurze, aber heftige Gewitter haben regional in Mecklenburg für Schäden gesorgt. Betroffen war die Region Buschhof an der Grenze zu Brandenburg. Eine Zugstrecke bleibt nachts gesperrt.

Schwarz | Kräftige Gewitter mit heftigen Windböen haben für eine Reihe von Schäden in Buschhof in der Region Schwarz (Mecklenburgische Seenplatte) gesorgt. Außerdem gab es eine Bahn-Streckensperrung bei Güstrow. Wie Polizeisprecher am Montag erläuterten, wurden am Sonntagabend in Buschhof und an den Straßen nach Wittstock in Brandenburg und nach Krümmel etwa 20...

