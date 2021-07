Fußball : Glücklich vom Feld: Felix Kroos beendet Fußball-Karriere

Felix Kroos beendet seine Laufbahn als Fußball-Profi.

Frankfurt am Main | „Ich kann voller Überzeugung sagen, meine Karriere ist vorbei und ich bin sehr glücklich damit“, verkündete der 30 Jahre alte Bruder des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos am Dienstag in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts „Einfach mal Luppen“. Er habe sich schon längere Zeit mit der Entscheidung beschäftigt. Zuletzt hatte Felix Kroos für Eintrach...

