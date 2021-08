Fußball : Greifswalder FC vor Spiel des Jahres: Augsburg kommt

Der Greifswalder FC steht vor dem wichtigsten Spiel des Jahres.

Greifswald | Der pommersche Oberligist erwartet heute (15.30 Uhr) den Bundesligisten FC Augsburg. Es geht um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. In der Stadt herrscht Fußballfieber. 4800 Zuschauer sind unter strengen Corona-Auflagen in der Arena erlaubt. Das Leistungsgefälle zwischen Fünft- und Erstligist ist jedoch riesig. Zudem konnte der Außenseiter ...

