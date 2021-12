Geschichte : Grenztote am Eisernen Vorhang: Ermittlungen aufgenommen

Wegen der Grenztoten am sogenannten Eisernen Vorhang droht zwei Spitzenvertretern der früheren Tschechoslowakei (CSSR) nun doch eine Anklage.

Prag | Das tschechische Verfassungsgericht in Brünn (Brno) wies die Staatsanwaltschaft am Freitag an, die Ermittlungen gegen Lubomir Strougal und Vratislav Vajnar wiederaufzunehmen. Es gab damit einer Beschwerde von sechs Deutschen statt, die beim Fluchtversuch aus der DDR über die CSSR in den Westen verletzt wurden oder Angehörige von Grenzopfern sind. D...

