Gesundheit : Großkreis Ludwigslust-Parchim schließt Impfzentren

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim schließt seine Impfzentren.

Parchim | Wie der Kreis mitteilte, wurde die Stadthalle in Parchim nach 160 Tagen Nutzung am Freitag zum letzten Mal als Impfzentrum genutzt. Dort seien etwa 45.000 Menschen immunisiert worden. Sie werde geräumt und Ende September wieder an die Stadt Parchim übergeben. Das Impfzentrum in Ludwigslust soll ebenfalls Ende September geschlossen werden. Hintergru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.